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اللواء ابراهيم: قلت سابقاً أن نتائج الـDNA تستغرق شهراً لتصدر لكننا نعتقد الآن أنها ستأخذ وقتاً أقل

on August 28, 2017

اللواء ابراهيم: قلت سابقاً أن نتائج الـDNA تستغرق شهراً لتصدر لكننا نعتقد الآن أنها ستأخذ وقتاً أقل

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