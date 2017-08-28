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اللواء ابراهيم: قلت سابقاً أن نتائج الـDNA تستغرق شهراً لتصدر لكننا نعتقد الآن أنها ستأخذ وقتاً أقل on August 28, 2017

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