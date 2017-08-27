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» بعد توفر معلومات.. اهالي العسكريين المخطوفين يتوجهون الى ساحة رياض
بعد توفر معلومات.. اهالي العسكريين المخطوفين يتوجهون الى ساحة رياض
on August 27, 2017
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اهالي العسكريين المخطوفين لدى داعش يتوجهون الى ساحة رياض الصلح بعد توفر معلومات حول مصير ابنائهم
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