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‏  بعد توفر معلومات.. اهالي العسكريين المخطوفين يتوجهون الى ساحة رياض

on August 27, 2017

‏اهالي العسكريين المخطوفين لدى ⁧‫داعش‬⁩ يتوجهون الى ساحة رياض الصلح بعد توفر معلومات حول مصير ابنائهم

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