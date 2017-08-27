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 سعيد: ‏من يتساكن مع سلاح غير شرعي مثل الذي”يتناول السم من باب التجربة”‏⁧‫‬⁩

on August 27, 2017

فارس سعيد عبر تويتر: ‏من يتساكن مع سلاح غير شرعي بحجة انقاذ ما تبقى من الدولة مثل الذي”يتناول السم من باب التجربة”‏⁧‫‬⁩

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