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» سعيد: انتهت معركة الاٍرهاب وأُقفلت الحرب مع اسرائيل، ما جدوى بقاء سلاح حزب الله؟
سعيد: انتهت معركة الاٍرهاب وأُقفلت الحرب مع اسرائيل، ما جدوى بقاء سلاح حزب الله؟
on August 27, 2017
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فارس سعيد: اما و قد انتهت معركة الاٍرهاب و أُقفلت الحرب مع اسرائيل منذ تنفيذ ال١٧٠١ ما جدوى بقاء سلاح حزب الله؟
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