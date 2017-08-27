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سعيد: انتهت معركة الاٍرهاب وأُقفلت الحرب مع اسرائيل، ما جدوى بقاء سلاح حزب الله؟ on August 27, 2017

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