اسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت الجمعة 25 آب 2017 on August 25, 2017

النهار

في تعليق على محافظة كسروان جبيل، قال أحد النواب إن محاضر لجنة الإدارة والعدل منذ أكثر من عشر سنوات وحدها تظهر حقيقة من أيد الفكرة ومن اعترض عليها

أنهت شركة استطلاعات للرأي دراسة لمصلحة أحد الأحزاب أظهرت تنامي عدم الرضى عن أداء وزرائه ونوابه في معظم المناطق

يقول نائب جبلي إن دائرة الشوف وعاليه ستشهد ولادة لائحتين جنبلاطية وارسلانية لأن المسألة معقدة انتخابياً بين الطرفين. يعكف وزير وقيادي حزبي سابق على إصدار كتاب يتناول المحطات التي سبقت وصول الرئيس عون الى قصر بعبدا.

المستقبل

إنّ وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة أبلغ مجلس الوزراء أمس أنّه شكّل ثلاث لجان مهمتها درس موازنات المدارس لكي لا تنعكس الزيادات المقرّة في سلسلة الرتب والرواتب على الأقساط المدرسية.

الجمهورية

تؤكد مصادر دبلوماسية أن العلاقة المتوترة بين جهتين إقليميتين ستشهد تبريداً متدرِّجاً في المرحلة المقبلة.

تستمر العلاقة متوترة بين وزيرين ينتميان الى فريقين لم يعد يُعرَف ما إذا كانا على تفاهُم أو تباعُد.

لحظت أوساط مالية أن زيادة الرسم على المغادرين سلّطت الضوء على الضرائب غير المباشرة التي تُطاول المواطنين وعلى الظلم اللاحق بهم من دون معرفتهم.

اللواء

غمز : توقع مصدر نيابي ان يفتح باب المطالبة بتعديلات على سلسلة الرتب والرواتب بعد صدورها في الجريدة الرسمية وبدء العمل بها.

همس : تكثر الانتقادات للتشكيلات الدبلوماسية الأخيرة، والتي طاولت الترفيعات وعدم احترام الأقدمية بالنسبة لمختلف الدبلوماسيين من كل الطوائف.

لغز : يجزم قيادي في حزب يميني انه ليس من السهل فتح حوار مع حزب آخر، على خلفية تصفية حسابات قديمة ومستحدثة!

الشرق

حذرت مرجعيات عسكرية وامنية من مرحلة ما بعد القضاء على “داعش” وسائر الجماعات الارهابية في الجرود… ولفتت الى ان طي صفحة المواجهة العسكرية قد لا ينطبق على “المواجهات الامنية المحتملة”؟!

نبه اكثر من متابع لتطورات ما يجري في المنطقة وفي لبنان من ان يتحول لبنان، بعد القضاء على “داعش” الى ساحة اشتباكات سياسية دولية – اقليمية – عربية لن يكون الافرقاء اللبنانيون بعيدين منها؟!

توقفت قيادات سياسية وغير سياسية عند قرار مجلس الامن الدولي رفض طلب الولايات المتحدة بتعديل تفويض قوات “اليونيفيل” الموقتة في لبنان ليشمل سائر الحدود الشرقية الفاصلة بين لبنان وسوريا…

البناء

كواليس

قالت مصادر يمنية قيادية إنّ الخلافات التي ظهرت في الفترة الأخيرة بين المؤتمر الشعبي وأنصار الله وبدت كعلامات لأزمة كبرى قد تمّت السيطرة عليها وتغليب روح المسؤولية ولغة الحوار والاعتراف بالخصوصية على غرائز الغضب والوقوع في فخاخ تفتيت جبهة الصمود التي نجحت في تحويل الحرب على اليمن إلى مأزق لأصحابها…

خفايا

يستمرّ الخلاف بين الفصائل الفلسطينية بين مؤيد لإنهاء ملف الإرهاب في مخيم عين الحلوة عسكرياً وبين رافض لهذا التوجه، ما دفع قيادات لبنانية وفلسطينية إلى التنبيه من إمكان تفجير جماعة بلال بدر وبلال العرقوب الوضع مجدّداً في المخيم بعد عيد الأضحى المقبل، بعد أن تكون الجماعة المذكورة التقطت أنفاسها وأعدّت العدة للمعركة الجديدة

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