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» عاجل من أمريكا: سماع إطلاق نار حول منطقة المطعم المحاصر من قبل الشرطة في شارلستون
عاجل من أمريكا: سماع إطلاق نار حول منطقة المطعم المحاصر من قبل الشرطة في شارلستون
on August 24, 2017
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عاجل من أمريكا.. مصادر إعلامية: سماع إطلاق نار حول منطقة المطعم المحاصر من قبل الشرطة في شارلستون
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