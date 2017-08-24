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عاجل من أمريكا: سماع إطلاق نار حول منطقة المطعم المحاصر من قبل الشرطة في شارلستون

on August 24, 2017

عاجل من أمريكا.. مصادر إعلامية: سماع إطلاق نار حول منطقة المطعم المحاصر من قبل الشرطة في شارلستون

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