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عاجل: رصاص عين الحلوة طاول سراي صيدا و مركز المديرية الاقليمية لامن الدولة 

on August 23, 2017

عاجل: رصاص اشتباكات عين الحلوة طاول سراي صيدا واصاب مركز المديرية الاقليمية لامن الدولة في الجنوب فاوقع جريحين

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