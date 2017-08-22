الرئيسية » عاجل » ‏الجميّل: هل من الممكن الا يكون هناك موقف رسمي للحكومة أن يتصرّف بعض الوزراء بمعزل عن الحكومة؟

‏الجميّل: هل من الممكن الا يكون هناك موقف رسمي للحكومة أن يتصرّف بعض الوزراء بمعزل عن الحكومة؟ on August 22, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net