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‏الجميّل: هل من الممكن الا يكون هناك موقف رسمي للحكومة أن يتصرّف بعض الوزراء بمعزل عن الحكومة؟

on August 22, 2017

‏الجميّل: هل من الممكن الا يكون هناك موقف رسمي للحكومة أن يتصرّف بعض الوزراء بمعزل عن الحكومة؟

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