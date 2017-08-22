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عاجل..القبض على “عاكف أباي” أحد قيادات “بي كا كا” بمدينة ديار بكر في تركيا

on August 22, 2017

عاجل..القبض على “عاكف أباي” أحد قيادات تنظيم “بي كا كا” بمدينة ديار بكر في تركيا

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