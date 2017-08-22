الرئيسية » عاجل » عاجل: إيران ستعاود تخصيب اليورانيوم اذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي

عاجل: إيران ستعاود تخصيب اليورانيوم اذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي on August 22, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net