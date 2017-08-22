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عاجل: إيران ستعاود تخصيب اليورانيوم اذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي

on August 22, 2017

عاجل: إيران ستعاود تخصيب اليورانيوم بدرجات عالية في 5 أيام اذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي.

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