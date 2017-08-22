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» رويترز: واشنطن ستجمد مساعدات عسكرية لمصر لعدم إحرازها تقدما بمجال حقوق الإنسان
رويترز: واشنطن ستجمد مساعدات عسكرية لمصر لعدم إحرازها تقدما بمجال حقوق الإنسان
on August 22, 2017
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رويترز: واشنطن ستجمد مساعدات عسكرية لمصر لعدم إحرازها تقدما بمجال حقوق الإنسان
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