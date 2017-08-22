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الحريري:  النصرة” سلّمت لائحة فيها 23 اسماً رفضت كلّها باستثناء 3 غير محكومين

on August 22, 2017

الحريري: “جبهة النصرة” سلّمت الجانب اللبناني المفاوض لائحة فيها 23 اسماً رفضت كلّها باستثناء 3 أشخاص غير محكومين

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