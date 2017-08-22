الرئيسية » عاجل » “الجديد”: أمير “داعش” طلب الفرار الى دير الزور ثم الاعتراف بمكان العسكريين

“الجديد”: أمير “داعش” طلب الفرار الى دير الزور ثم الاعتراف بمكان العسكريين on August 22, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net