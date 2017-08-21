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» عاجل: إذاعة إسبانية تقول إن رجلا كان يضع حزاما ناسفا قتل بالرصاص في سوبيراتس
عاجل: إذاعة إسبانية تقول إن رجلا كان يضع حزاما ناسفا قتل بالرصاص في سوبيراتس
on August 21, 2017
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عاجل: إذاعة إسبانية تقول إن رجلا كان يضع حزاما ناسفا قتل بالرصاص في سوبيراتس
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