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إردوغان: قادة جيشي تركيا و إيران بحثوا العملية ضد الأكراد وستنطلق في أي لحظة

on August 21, 2017

إردوغان: قادة جيشي تركيا و إيران بحثوا العملية المشتركة ضد الأكراد وستنطلق في أي لحظة

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