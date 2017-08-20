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 مقتل 4 وإصابة 4 آخرين بسقوط قذيفة على الباب الداخلي لمعرض دمشق الدولي

on August 20, 2017

‏انباء عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين بسقوط قذيفة صاروخية على الباب الداخلي لمعرض دمشق الدولي

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