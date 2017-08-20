الرئيسية
» عاجل
» مقتل 4 وإصابة 4 آخرين بسقوط قذيفة على الباب الداخلي لمعرض دمشق الدولي
مقتل 4 وإصابة 4 آخرين بسقوط قذيفة على الباب الداخلي لمعرض دمشق الدولي
on August 20, 2017
Share this on WhatsApp
انباء عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين بسقوط قذيفة صاروخية على الباب الداخلي لمعرض دمشق الدولي
التعليقات
Share this on WhatsApp
الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها
للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net