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» عاجل: الشرطة الفنلندية تحقق إذا ما كان منفذ هجوم توركو يستهدف النساء عمداً
عاجل: الشرطة الفنلندية تحقق إذا ما كان منفذ هجوم توركو يستهدف النساء عمداً
on August 20, 2017
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عاجل: الشرطة الفنلندية تحقق إذا ما كان منفذ هجوم توركو يستهدف النساء عمداً
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