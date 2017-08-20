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عاجل.. الجيش: تم السيطرة على 30 كلم2 في اليوم الثاني
on August 20, 2017
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عاجل: قيادة الجيش اللبناني:
– تم السيطرة على مساحة 30 كلم2 في اليوم الثاني من معركة “فجرالجرود”.
– قيادة الجيش: تفجير سيارة ودراجة نارية مفخختين تقلان انتحاريين كانوا يحاولون استهداف الجيش
– كبدنا الإرهابيين حوالي 15 قتيلاً ويتم تحضير نجهيزات اضافية لحسم المعركة بأسرع وقت ممكن
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