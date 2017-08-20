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عاجل.. الجيش: تم السيطرة على  30 كلم2 في اليوم الثاني

on August 20, 2017

عاجل: قيادة الجيش اللبناني:

– تم السيطرة على مساحة 30 كلم2 في اليوم الثاني من معركة “فجرالجرود”.

– ‏قيادة الجيش: تفجير سيارة ودراجة نارية مفخختين تقلان انتحاريين كانوا يحاولون استهداف الجيش

– ‏كبدنا الإرهابيين حوالي 15 قتيلاً ويتم تحضير نجهيزات اضافية لحسم المعركة بأسرع وقت ممكن

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