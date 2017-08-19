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‏وحدات الهندسة في الجيش تعمل على ازالة الالغام والمفخخات للسيطرة على المرتفع ١٥٦٤ وتلة طلعة العدم on August 19, 2017

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