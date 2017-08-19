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» قيادة الجيش: يهاجم الجيش منذ الساعة الخامسة تنظيم داعش ويقوم بتدمير مواقعه
قيادة الجيش: يهاجم الجيش منذ الساعة الخامسة تنظيم داعش ويقوم بتدمير مواقعه
on August 19, 2017
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قيادة الجيش: يهاجم الجيش منذ الساعة الخامسة تنظيم داعش ويقوم بتدمير مواقعه
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