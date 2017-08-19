الرئيسية » عاجل » ‏العميد قانصوه: مساحة المنطقة التي ينتشرر فيها ⁧‫داعش‬⁩ في جرود ⁧‫رأس بعلبك‬⁩ والقاع هي 120 كيلومترا ⁧‫‬⁩

‏العميد قانصوه: مساحة المنطقة التي ينتشرر فيها ⁧‫داعش‬⁩ في جرود ⁧‫رأس بعلبك‬⁩ والقاع هي 120 كيلومترا ⁧‫‬⁩ on August 19, 2017

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