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‏العميد قانصوه: مساحة المنطقة التي ينتشرر فيها ⁧‫داعش‬⁩ في جرود ⁧‫رأس بعلبك‬⁩ والقاع هي 120 كيلومترا ⁧‫‬⁩

on August 19, 2017

‏العميد قانصوه: مساحة المنطقة التي ينتشرر فيها ⁧‫داعش‬⁩ في جرود ⁧‫رأس بعلبك‬⁩ والقاع هي 120 كيلومترا ⁧‫‬⁩

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