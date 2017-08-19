عاجل.. أمريكا تقصف مواقع الجيش السورى فى الرقة on August 19, 2017

ذكرت وكالة “روسيا اليوم” أن التحالف الدولى بقيادة أمريكا قصف مواقع الجيش السورى قرب الرقة اليوم..

ذكرت وكالة “روسيا اليوم” أن التحالف الدولى بقيادة أمريكا قصف مواقع الجيش السورى قرب الرقة اليوم…



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