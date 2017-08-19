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الشرطة الفنلندية: منفذ عملية الطعن وصل في 2016 ضمن برنامج لطلب اللجوء

on August 19, 2017

الشرطة الفنلندية: منفذ عملية الطعن في توركو وصل إلى البلاد في 2016 ضمن برنامج لطلب اللجوء

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