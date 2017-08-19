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الرئيس عون سوف يوقع قانوني السلسلة والضرائب ضمن المهل الدستورية

on August 19, 2017

‏مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون سوف يوقع قانوني السلسلة والضرائب ضمن المهل الدستورية

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