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» عاجل: منفذ حادث برشلونة ربما يكون من بين الخمسة الذين قتلتهم الشرطة
عاجل: منفذ حادث برشلونة ربما يكون من بين الخمسة الذين قتلتهم الشرطة
on August 18, 2017
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عاجل.. الشرطة الإسبانية: منفذ حادث الدهس في برشلونة ربما يكون من بين الخمسة الذين قتلتهم الشرطة
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