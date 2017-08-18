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عاجل: منفذ حادث برشلونة ربما يكون من بين الخمسة الذين قتلتهم الشرطة

on August 18, 2017

عاجل.. الشرطة الإسبانية: منفذ حادث الدهس في برشلونة ربما يكون من بين الخمسة الذين قتلتهم الشرطة

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