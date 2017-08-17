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‏الرئيس عون طلب من وزارة التربية التشدّد في مراقبة الأقساط المدرسية

on August 17, 2017

‏الرئيس عون طلب من وزارة التربية التشدّد في مراقبة الأقساط المدرسية، وتفعيل المجالس التحكيمية

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