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المجلس يناقش في هذه الأثناء بند استدراج العروض لاستقدام معامل عائمة 

on August 17, 2017

‏الجديد: المجلس يناقش في هذه الأثناء بند استدراج العروض لاستقدام معامل عائمة لتوليد الكهرباء

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