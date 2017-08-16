الرئيسية » عاجل » ‏انتهاء الربع الثالث من مباراة ⁧‫لبنان‬⁩ و ⁧‫إيران‬⁩ بتقدم المنتخب الإيراني بنتيجة 56-44

‏انتهاء الربع الثالث من مباراة ⁧‫لبنان‬⁩ و ⁧‫إيران‬⁩ بتقدم المنتخب الإيراني بنتيجة 56-44 on August 16, 2017

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