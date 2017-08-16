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‏التلفزيون السوري: طائرات التحالف الأميركي تغير على ريف دير الزور 

on August 16, 2017

‏التلفزيون السوري: طائرات التحالف الأميركي تغير على قريتي الطيانة والجلاء في ريف دير الزور الشرقي

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