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عاجل من كوريا الشمالية: الزعيم أمر الجيش بالاستعداد لتنفيذ ضربات متى صدرت الأوامر on August 15, 2017

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