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» عاجل من الولايات المتحدة: واشنطن “مهتمة” بحوار مع كوريا الشمالية
عاجل من الولايات المتحدة: واشنطن “مهتمة” بحوار مع كوريا الشمالية
on August 15, 2017
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عاجل من الولايات_المتحدة: تيلرسون يؤكد أن واشنطن لا تزال “مهتمة” بإجراء حوار محتمل مع كوريا_الشمالية (أ.ف.ب)
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