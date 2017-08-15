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عاجل من الولايات المتحدة:  واشنطن “مهتمة” بحوار مع كوريا الشمالية

on August 15, 2017

عاجل من الولايات_المتحدة: تيلرسون يؤكد أن واشنطن لا تزال “مهتمة” بإجراء حوار محتمل مع كوريا_الشمالية (أ.ف.ب)

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