الرئيسية » عاجل » عاجل.. الشرطة الفرنسية: مقتل طفلة و 4 جرحى في حالة حرجة في حادثة الدهس

عاجل.. الشرطة الفرنسية: مقتل طفلة و 4 جرحى في حالة حرجة في حادثة الدهس on August 15, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net