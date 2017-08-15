عاجل: الجبش الحر طائرة ميغ 21 سورية والقبض على قائدها on August 15, 2017

عاجل.. مصادر ميدانية سورية عن الجيش السوري الحر: إسقاط طائرة حربية من طراز ميغ 21 للنظام في البادية ، شرق السويداء، والقبض على قائدها.

مصادر ميدانية سورية: إسقاط طائرة حربية من طراز ميغ 21 للنظام في البادية والقبض على قائدها.

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