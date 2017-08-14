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جيش الإسلام” يعلن مقتل المسؤول  المدعو “رضا الحريري” 

on August 14, 2017

الاعلام الحربي: “جيش الإسلام” يعلن مقتل مسؤول “اللواء السادس” التابع له المدعو “رضا الحريري” الملقب بـ “أبو عبدالله 200” وإصابة نائبه المدعو “أبو طلال مسالمة” إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحو جبهة النصرة في غوطة دمشق الشرقية

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