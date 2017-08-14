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إنطلاق سيارات الصليب الاحمر اللبناني الى وادي حميد لنقل جرحى مقاتلي اهل الشام

on August 14, 2017

إنطلاق سيارات الصليب الاحمر اللبناني الى وادي حميد لنقل جرحى مقاتلي اهل الشام

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