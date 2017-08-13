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عاجل: مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية: كوريا الشمالية تطور برنامجها النووي “بوتيرة مقلقة”

on August 13, 2017

عاجل: مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية: كوريا الشمالية تطور برنامجها النووي “بوتيرة مقلقة”

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