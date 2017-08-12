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‏نديم الجميّل: هناك قرار ايراني بامتياز للسيطرة عل البلد بالكامل 

on August 12, 2017

‏نديم الجميّل لـ”صوت لبنان (100.5)”: هناك قرار ايراني بامتياز للسيطرة عل البلد بالكامل ورأينا من دُعي الى سوريا ومن اين اتت التوجيهات.

– ‏الازمة التي نعاني منها في منذ اكثر من شهرين واجهتها هي الزيارة الى سوريا والتعيينات وغيرها لكن المشكلة اعمق بكثير.

‏- حزب الله يتحدّى الجميع بكل شيء

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