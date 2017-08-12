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» بيان سرايا اهل الشام: تم نسف الاتفاق ولن نرحل إلّا وفق ما اتفق عليه
بيان سرايا اهل الشام: تم نسف الاتفاق ولن نرحل إلّا وفق ما اتفق عليه
on August 12, 2017
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بيان سرايا اهل الشام حول اتفاق مغادرة مسلحيها لسوريا: تم نسف الاتفاق بكامل بنوده ولن نرحل إلّا وفق ما اتفق عليه
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