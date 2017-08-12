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» شابة بمستشفى المعونات جبيل بحاجة الى دم و بلاكيت (A+) 70256818
شابة بمستشفى المعونات جبيل بحاجة الى دم و بلاكيت (A+) 70256818
on August 12, 2017
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نداء عاجل.حالة طارئة….
شابة بمستشفى سيدة المعونات جبيل بحاجة ماسة الى دم و بلاكيت (A+) للتواصل 70256818.
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