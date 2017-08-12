ورد الآن
الرئيسية » عاجل » شابة بمستشفى المعونات جبيل بحاجة الى دم و بلاكيت (A+)  70256818

شابة بمستشفى المعونات جبيل بحاجة الى دم و بلاكيت (A+)  70256818

on August 12, 2017

نداء عاجل.حالة طارئة….

 شابة بمستشفى سيدة المعونات جبيل بحاجة ماسة الى دم و بلاكيت (A+) للتواصل 70256818.

.

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com