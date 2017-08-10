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» مريضة في مستشفى اللبناني الكندي بحاجة لوحدات دم +B للتبرع 03/610563.
مريضة في مستشفى اللبناني الكندي بحاجة لوحدات دم +B للتبرع 03/610563.
on August 10, 2017
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مريضة في مستشفى اللبناني الكندي بحاجة ماسة لثلاث وحدات دم من فئة +B للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 03/610563.
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