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‏مريضة في مستشفى اللبناني الكندي بحاجة  لوحدات دم  +B للتبرع 03/610563.

on August 10, 2017

‏مريضة في مستشفى اللبناني الكندي بحاجة ماسة لثلاث وحدات دم من فئة +B للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 03/610563.

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