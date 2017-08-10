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عاجل: مهربون أجبروا 180 مهاجراً إثيوبياً وصومالياً على القفز في البحر 

on August 10, 2017

عاجل.. المنظمة الدولية للهجرة: مهربون أجبروا 180 مهاجراً إثيوبياً وصومالياً على القفز في البحر قبالة ساحل اليمن

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