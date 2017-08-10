الرئيسية » عاجل » عاجل: ليبيا تمنع أي سفينة أجنبية تشارك في إنقاذ المهاجرين من الاقتراب من سواحلها

عاجل: ليبيا تمنع أي سفينة أجنبية تشارك في إنقاذ المهاجرين من الاقتراب من سواحلها on August 10, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net