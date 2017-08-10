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» عاجل.. السعودي: يمكن للحجاج القطريين القدوم على أي خطوط إلا «القطرية»
عاجل.. السعودي: يمكن للحجاج القطريين القدوم على أي خطوط إلا «القطرية»
on August 10, 2017
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عاجل: مستشار في الديوان الملكي السعودي: يمكن للحجاج القطريين القدوم من الدوحة مباشرة على أي خطوط كانت إلا «القطرية»
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