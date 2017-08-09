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نداء عاجل مريض بمستشفى سيدة المعونات بحاجة ماسة الى دم و بلاكيت (A+) 70256818 

on August 9, 2017

نداء عاجل مريض بمستشفى سيدة المعونات جبيل بحاجة ماسة الى دم و بلاكيت (A+) للتواصل 70256818 

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