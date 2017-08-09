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عاجل: دهس الجنود متعمد .. والسيارة المستخدمة من نوع BMW
on August 9, 2017
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عاجل.. السلطات الفرنسية: حادث دهس الجنود متعمد .. والسيارة المستخدمة والتي تلاحقها الشرطة الآن من نوع BMW
ذكرت وسائل إعلام محلية فرنسية اليوم الأربعاء أن ستة جنود أصيبوا جراء دهس مركبة لهم في ضاحية لوفالوا بيري في باريس.
وأضافت أن اثنين منهم إصابتهما خطيرة، وذكرت شرطة العاصمة الفرنسية أن البحث جار عن المركبة.
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