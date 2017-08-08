الرئيسية
» عاجل
» عاجل من الأردن : أصوات انفجارات تُسمع في إربد و الرمثا مصدرها الأراضي السورية
عاجل من الأردن : أصوات انفجارات تُسمع في إربد و الرمثا مصدرها الأراضي السورية
on August 8, 2017
Share this on WhatsApp
عاجل من الأردن : أصوات انفجارات تُسمع في إربد و الرمثا مصدرها الأراضي السورية
التعليقات
Share this on WhatsApp
الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها
للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net