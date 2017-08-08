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طائرات لم تحدد هويتها اغارت على مواقع في عمق الحدود السورية – اللبنانية من جهة ⁧‫القاع‬⁩

on August 8, 2017

صوت لبنان‬⁩: طائرات لم تحدد هويتها اغارت على مواقع في عمق الحدود السورية – اللبنانية من جهة ⁧‫القاع‬⁩

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