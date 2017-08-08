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» طائرات لم تحدد هويتها اغارت على مواقع في عمق الحدود السورية – اللبنانية من جهة القاع
طائرات لم تحدد هويتها اغارت على مواقع في عمق الحدود السورية – اللبنانية من جهة القاع
on August 8, 2017
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صوت لبنان: طائرات لم تحدد هويتها اغارت على مواقع في عمق الحدود السورية – اللبنانية من جهة القاع
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