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» السيدة عادلية باجا في مستشفى حمود *بحاجة ماسة* بلاكات دم من جميع الفئات 03887733
السيدة عادلية باجا في مستشفى حمود *بحاجة ماسة* بلاكات دم من جميع الفئات 03887733
on August 8, 2017
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السيدة عادلية باجا في مستشفى حمود *بحاجة ماسة* للتبرع بلاكات دم من جميع الفئات للتواصل على الرقم 03887733
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