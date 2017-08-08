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 السيدة عادلية باجا في مستشفى حمود *بحاجة ماسة* بلاكات دم من جميع الفئات 03887733

on August 8, 2017

 السيدة عادلية باجا في مستشفى حمود *بحاجة ماسة* للتبرع بلاكات دم من جميع الفئات للتواصل على الرقم 03887733

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