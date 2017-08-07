كمال سابا جثة عند جسر الحديد في عيون السمك بين عكار والضنية on August 7, 2017

‏العثور على كمال سابا جثة هامدة عند جسر الحديد في محلة عيون السمك بين منطقتي عكار والضنية وقد تعرض لعدة طعنات..

افيد انه عثر على كمال سابا (عمره حوالي ال 50 سنة من بلدة رحبة العكارية ) جثة هامدة عند جسر الحديد في محلة عيون السمك بين منطقتي عكار والضنية وقد تعرض لعدة طعنات.

وقد نقلت الجثة الى مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا على ان يكشف عليها الطبيب الشرعي.



تجدر الاشارة الى ان سابا كان قد غادر منزله قبل يومين.والتحقيقات جارية لكشف ملابسات الجريمة، وان مكتب حلبا في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي قد اوقف

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