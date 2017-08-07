طلاء الأظافر فيه سُمٌّ قاتل.. احذري استخدامه مع طفلتك on August 7, 2017

تستخدم معظم النساء طلاء الأظافر؛ لأنه من مستحضرات التجميل الشائعة جداً، والمستخدمة بكثرة، ولا تسبب عندهن -كما يبدو- أي نوع من الإزعاج، رغم احتوائها في الواقع على العديد من المواد الكيميائية التي يمتصها الجسم، أي نستطيع القول إن طلاء الأظافر ليس مؤذياً كما يبدو.

كما نعلم جميعاً أنه لا ينبغي وضع طلاء الأظافر كل يوم؛ لأن ذلك يؤدي إلى اصفرار الأظافر وضعفها، ولكن الناس الأكثر وعياً أيضاً، دائماً ما يتجاهلون كل تأثيرات طلاء الأظافر على الصحة.

أوضحت دراسة حديثة أن العديد من العلامات التجارية الأكثر شعبية، تعد بالفعل أكثر ضرراً مما نتوقع؛ إذ قام الباحثون بإجراء اختبارات على العديد من النساء اللاتي يستخدمن طلاء الأظافر؛ لمعرفة مدى تراكم السموم في الجسم.

أظهرت النتائج أن 100٪ منهن يحصلن على تراكم مقلق للفوسفات الثلاثي متعدد الكلورة، بعد 10 ساعات من وضع الطلاء، وظهر أن ما يقرب من 8 أنواع من طلاء الأظافر من أصل 10، تحتوي على فائض من تلك المادة الكيميائية، على الرغم من عدم وجود أي إشارة لذلك على الملصق.

أكثر المخاطر المقلقة لتلك المادة، هي التغيرات التي تُحدثها في الغدد الصماء، والتي بدورها تسيطر على الهرمونات، يمكن أيضاً للفوسفات الثلاثي متعدد الكلورة أن يتدخل في تنظيم الهرمونات، والتمثيل الغذائي والنمو.

يعد هذا الأمر أكثر خطورة على الأطفال؛ لأنه يمكن أن يؤثر على تطور الهرمونات لديهم، والتي تعد جزءاً أساسياً من نموهم.

يدخل في تركيب طلاء الأظافر مركبات أخرى، منها الفورمالديهايد الذي يمكن أن يسبب الربو ومشاكل في الجهاز التنفسي، والتولوين الذي يمنع نمو الأطفال ويحدث أيضاً تهيجاً في الجلد.

ماذا عن طلاء الأظافر في أثناء الحمل.. ألا يعد من المواد المحظورة؟

يوجد اليوم منتجات مصنوعة خصيصاً للنساء الحوامل، مناسبة عضوياً ومن مكونات طبيعية. إذا كانت لديك مناسبة خاصة وتريدين اختيار طلاء شبه دائم، فيجب عليكِ ارتداء قناع عند وضعه؛ لمنع استنشاق المواد الضارة.

وأخيراً، قبل أيام قليلة من الولادة، لا تنسي إزالة الطلاء؛ لأن الطبيب يستعين بلون الأظافر الطبيعي في مراقبة حالتنا الصحية.

التعليقات